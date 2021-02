am 24.02.2021 - 19:04 Uhr

Mai Thi Nguyen-Kim zählte im vergangenen Jahr zweifelsohne zu den wichtigsten Erklärinnen der Corona-Krise. "Corona geht gerade erst los" von ihr war 2020 in Deutschland sogar das meistgesehene YouTube-Video (DWDL.de berichtete). In Zukunft wird sie wohl auch im Fernsehen viele Menschen erreichen, denn jetzt ist offiziell, was DWDL.de bereits im Oktober berichtete: Nguyen-Kim wechselt vom WDR zum ZDF.

Wie der Mainzer Sender am Mittwochabend bestätigte, wird die Wissenschaftsjournalistin ab April exklusiv für zahlreiche ZDF-Formate vor der Kamera stehen. Neben Einsätzen für die erfolgreiche Dokumentationsreihe "Terra X" ist auch eine neue Show bei ZDFneo geplant, die nach DWDL.de-Informationen von der Kölner btf produziert wird. Darüber hinaus soll die promovierte Chemikerin auch im Netz für das "Terra X"-Universum arbeiten, wo sie schon 2017 und 2018 im YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co." Experimente präsentierte. Ihren eigenen YouTube-Kanal "maiLab" von funk wird Nguyen-Kim zudem weiterführen.

© ZDF/Markus Hintzen Norbert Himmler

"Wissenschaftsjournalismus neu denken"

Arens bezeichnete es zugleich als Ziel, Nguyen-Kim neben Harald Lesch "dauerhaft zu unserem Kopf für die Wissenschaft im ZDF zu etablieren". Sie selbst sagt: "Ich freue mich sehr darüber, dass ich beim ZDF meine Vision für modernen Wissenschaftsjournalismus umsetzen kann und dass ich eine eigene Show entwickeln darf." Ihre neue ZDFneo-Show sieht Nguyen-Kim indes als "eine organische Weiterentwicklung meiner Arbeit bei maiLab, ich nehme natürlich auch mein Team mit in die Show, und freue mich schon darauf, wenn wir den Freunden der Sonne im Herbst das Ergebnis präsentieren können".

Nguyen-Kim stellt aber auch einen aktuellen Bezug her: "Die Corona-Pandemie zeigt nicht nur, wie unverzichtbar Wissenschaftsvermittlung und Aufklärung sind, sondern auch, dass wir Wissenschaftsjournalismus neu denken müssen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen darf sich nicht das Publikum stehlen lassen von selbsternannten Experten und Verschwörungserzählern im Netz. Ich habe die Ärmel hochgekrempelt, ich bin im Arbeitsmodus und ich freue mich auf die Reise."

Bitter ist die Personalie indes für den WDR, wo Mai Thi Nguyen-Kim seit 2018 im Wechsel mit Ralph Caspers das Wissenschaftsmagazin "Quarks" präsentiert. Für ihre Arbeit wurde Nguyen-Kim schon 2018 mit dem Grimme Online Award, dem Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus sowie dem Deutschen Webvideopreis ausgezeichnet. 2019 folgte der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, 2020 dann der Heinz-Oberhummer-Award für Wissenschaftskommunikation, der Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie Best of Information sowie der Förderpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises.