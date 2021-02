am 25.02.2021 - 11:04 Uhr

Man führe TV und Streaming enger zusammen, heißt es bei der Mediengruppe RTL Deutschland zur heutigen personellen Aufstellung. Konkret gemeint ist damit die gebündelte Verantwortung für das lineare Programm von RTL sowie den Streamingdienst RTL+ (derzeit noch TVNow) in den Händen von Henning Tewes, derzeit Geschäftsleiter TVNOW und COO Programme Affairs & Multichannel der Mediengruppe RTL. Seine neue Doppelrolle tritt Tewes bereits zum 1. März 2021, also kommenden Montag, an. Das Ziel des Umbaus sei eine „stringente Programm- und Markenführung.“

Neue Aufgaben übernimmt gleichzeitig der bisherige RTL-Geschäftsführer Jörg Graf: Er wechselt in die Geschäftsführung des Produktionshauses RTL Studios, wo er die Eigenproduktionen zusammen mit Geschäftsführerin Inga Leschek ausbauen soll. Ein nicht ganz unbekanntes Terrain für Graf: Als COO Programme Affairs war Jörg Graf viele Jahre für das deutsche und internationale Produktionsgeschäft der Mediengruppe RTL Deutschland verantwortlich.

Im Zuge der Personalrochade führt die Mediengruppe RTL Deutschland auch neue Programmdirektionen bei RTL wie auch RTL+ ein. Neue Programmdirektorin des Streamingdienstes wird Frauke Neeb, bisher Co-Bereichsleiterin Fiction der Mediengruppe RTL. Sie folgt zum 1. Mai 2021 auf Frank Trösken, der wiederum neuer Programmdirektor von RTL Television wird. Nachschlag gefällig? Jan Peter Lacher, Leiter des Bereichs Programmstrategie und Planung bei RTL Television, verantwortet künftig als Chief Planning & Cooperations Officer die plattformübergreifende Orchestrierung aller Inhalte und den Austausch innerhalb der Bertelsmann Content Alliance.

© MG RTL D Frank Trösken, Jan Peter Lacher, Frauke Neeb, Henning Tewes, Inga Leschek sowie Jörg Graf - und die Frage: Wie hätte das Foto wohl bei schlechtem Wetter ausgesehen?

„Wir wollen unsere führende Position aus dem TV-Markt dauerhaft in die digitale Welt überführen. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend, denn wir stärken konsequent unsere Kernmarke, investieren weiterhin gezielt in eigene Inhalte und organisieren ihr perfektes crossmediales Zusammenspiel. Dazu dient die organisatorische Neuordnung. Und dafür steht das neue Team an der Spitze: großartige Kreative und Programmgestalterinnen und -gestalter, die sich bei uns im Haus entwickelt haben und nun weitere Verantwortung übernehmen“, erklärt Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL.