Seit rund einem Monat veröffentlicht TVNow nach und nach die neuen Ausgaben der zweiten "Are You The One?"-Staffel, neu mit dabei ist Moderatorin Sophia Thomalla. Und mit der Resonanz der User ist man offensichtlich zufrieden, der Streamingdienst der Mediengruppe RTL, der bald ganz anders heißen wird, hat nun jedenfalls eine dritte Staffel des Formats angekündigt. Interessierte können sich ab sofort bewerben.

Auch in Staffel drei soll Sophia Thomalla mit dabei sein. Wie erfolgreich das Format tatsächlich ist, ist schwer zu beurteilen. Nach Angaben von TVNow ist man mit Staffel zwei aber noch besser unterwegs als mit der ersten Staffel. "Are You The One?" gehört zudem regelmäßig zu den, auf TVNow angezeigten, erfolgreichsten Formaten auf der Plattform. Im linearen Fernsehen war Staffel eins im vergangenen Jahr dagegen kein Erfolg, den Auftakt des zweiten Durchlaufs zeigte RTL nur in der Nacht. Staffel eins war noch von Jan Köppen moderiert worden.

Mit einem anderen Format geht es unterdessen nicht weiter. Im Januar startete TVNow eine tägliche Doku-Reihe über Menowin Fröhlich. Der ehemalige "DSDS"- und Realityshow-Teilnehmer machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit Drogen - darum ging es auch in den kurzen Ausgaben von "Menowin - Mein Dämon und ich", die immer werktags veröffentlicht wurden. Nach Folge 67, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, ist aber erst einmal Schluss für die Filmpool-Produktion. Menowin habe die Dreharbeiten abgebrochen, weil er sich auf den "nächsten Schritt" vorbereite, heißt es von TVNow. Der nächste Schritt ist für den Sänger eine Therapie in einer psychiatrischen Einrichtung.