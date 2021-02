Neben "The Masked Singer" stach im vergangenen Jahr besonders eine Show aus dem Ranking der erfolgreichsten Shows heraus: Als sich der inzwischen bei RTL in Ungnade gefallene Schlagersänger Michael Wendler dem TV-Duell mit Oliver Pocher stellte, trieb das den Marktanteil des Privatsenders an einem Sonntagabend auf über 27 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten damals mehr als vier Millionen Zuschauer ein.

Wiederholen lässt sich das Spektakel freilich nicht - dafür hat Wendler mit seinen Äußerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie höchstpersönlich gesorgt. Dass RTL gleichzeitig an einer Fortsetzung in anderer Form interessiert ist, versteht sich jedoch von selbst. Tatsächlich wurde jetzt gewissermaßen ein Nachfolge-Format angekündigt: Dieses wird am Mittwoch, den 7. April um 20:15 Uhr unter dem Titel "Pocher vs. Influencer" live zu sehen sein.

In der Show nimmt es Oliver Pocher mit gleich vier Influencern auf, "zu denen er seit Längerem eine ganz besondere Beziehung pflegt", wie RTL es nennt. In verschiedenen Spielen geht es um Mut, Geschicklichkeit und Grips. Wie schon vor einem Jahr, wird Pocher auch diesmal wieder in verschiedenen Team-Spielen von seiner Ehefrau Amira unterstützt. In Kooperation mit i&u TV produziert er die Show zudem mit seiner Firma Pool of Brainz dann auch gleich selbst.

"Knapp ein Jahr nach 'Pocher vs. Insolventer Verschwörungstheoretiker' freue ich mich auf die Fortsetzung des Formats mit dem ultimativen Gegner: 'Pocher vs. Influencer'", sagt Oliver Pocher. "Es wird Zeit, von der Bildschirmkontrolle in den direkten Fight und der persönlichen 1:1-Situation zu gehen. Ich bin gespannt, welche Influencer sich das ebenfalls trauen werden. Ich bin auf jeden Fall bereit."