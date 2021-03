Im Rahmen seiner Waldrekord-Woche will Sat.1 möglichst viele neue Bäume spenden, dazu ruft man auch die Zuschauer in einer neuen Marketing-Kampagne auf. Sendergesichter wie Luke Mockridge, Rea Garvey, Jochen Schropp, Andrea Kaiser, Ruth Moschner oder auch Marlene Lufen und die "The Voice Kids"-Coaches erklären in kurzen Clips, wie einfach es ist, sich an der Baumspendenaktion zu beteiligen. Die Waldrekord-Woche findet zwischen dem 15. und 19. März statt.

In dieser Woche wird Sat.1 zahlreiche Sendeplätze freiräumen, um dann über das Klima zu berichten bzw. themenähnliche Shows zu veranstalten. So wird es in der Woche allein drei Primetime-Slots geben, die der Waldrekord-Woche gewidmet sind (DWDL.de berichtete). Und auf der Webseite zur Aktion können sich nun eben auch die Zuschauer beteiligen und Bäume spenden - ein Baum für jeweils einen Euro. Die Marketing-Kampagne ist gleichzeitig auch der Startschuss für die Initiative #TeamZukunft und für die Baumpflanzaktion zur Waldrekord-Woche.

Video: Sat.1-Kampagne zur Waldrekord-Woche To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wie die Spendenaktion genau funktioniert, zeigen ab heute insgesamt 25 unterschiedliche Trailer auf allen Free-TV-Sendern und den Social-Media-Kanälen der Seven.One Entertainment Group. Darüber hinaus gibt es auch eine Out-Of-Home-Kampagne. Für jeden eingegangenen Euro wird wie schon erwähnt ein Baum gepflanzt - dafür kooperiert Sat.1 mit Plant-for-the-Planet. Die Kampagne wurde produziert von Creative Solutions, der Kreativagentur der ProSiebenSat.1 Media SE.

"In unserer ersten 'Sat.1 Waldrekord-Woche' orchestrieren wir die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit spannenden Interviews, Hintergrundberichten und unterhaltsamen Shows über das gesamte Programm. Am Freitag werden wir dann live mit Luke Mockridge schauen, was wir mit der Unterstützung unserer Zuschauer*innen erreichen konnten und sind sicher, gemeinsam ein wichtiges Zeichen für die Zukunft zu setzen", sagt Mark Land, aktuell vertretungsweise der Chef von Sat.1.