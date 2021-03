Die britische Dramaserie "It’s a Sin" kommt nach Deutschland, der Streamingdienst Starzplay hat sich die entsprechenden Rechte gesichert. Dazu hat man eine Lizenzvereinbarung mit All3Media International geschlossen. Die fünfteilige Serie wird zunächst noch in dieser Woche Deutschlandpremiere auf der Berlinale feiern. Danach ist sie auch auf der Streaming-Plattform verfügbar.

Die von RED Production im Auftrag von Channel 4 produzierte Serie wurde vom mehrfachen BAFTA-Gewinner Russell T Davies ("Queer as Folk", "A Very English Scandal", "Years and Years") geschrieben. Gemeinsam mit Nicola Shindler ("Happy Valley – In einer kleinen Stadt") agiert Davies auch als ausführender Produzent.

Erzählt wird in der Serie das Entdecken von Freundschaft und Liebe während der AIDS-Krise der 1980er-Jahre. Im Mittelpunkt stehen die schwulen jungen Männern Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) und Colin (Callum Scott Howells), die gerade ein neues Leben in London beginnen. Die Jungs und ihre beste Freundin Jill (Lydia West), werden zusammengewürfelt, sind sich zunächst fremd, erleben aber schon bald gemeinsame Abenteuer. Doch ein neuer Virus ist auf dem Vormarsch, und schon bald werden alle auf eine Probe gestellt. So hart, dass sie es sich nie hätten vorstellen können. Während das Jahrzehnt vergeht und sie im Schatten von AIDS aufwachsen, sind sie entschlossen, zu leben und zu lieben, intensiver als je zuvor.

Für Channel 4 ist die Serie bislang ein großer Erfolg. Schon wenige Tage nach der Ausstrahlung zählte man online 6,5 Millionen Abrufe - schon damals war "It’s a Sin" damit die dritterfolgreichste Serie auf der Streamingplattform All 4 (DWDL.de berichtete). Inzwischen kommt man auf 18,9 Millionen Views, damit ist die Serie so erfolgreich wie keine andere auf der Plattform. Und auch im linearen TV sorgte die Serie für gute Quoten. Nach Angaben von Channel 4 hätten sich die HIV-Tests im Land zuletzt auch aufgrund der Serie erhöht.

",It’s a Sin‘ hat alles, was wir mit Starzplay unserem Publikum bieten wollen, wenn es von unserem Service mutige und anspruchsvolle Inhalte erwartet", sagt Superna Kalle, Executive Vice President, Starz International Digital Networks. "Ein preisgekrönter Autor, eine extrem talentierte Besetzung und nicht zuletzt eine wunderschöne, ergreifende Geschichte mit komplexen Figuren, die in einem wichtigen Abschnitt unserer Geschichte spielt. Wir sind sehr stolz darauf, ,It’s a Sin‘ zu unserem Content-Angebot hinzuzufügen."