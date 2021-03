RTL hat Details zu seiner Berichterstattung über das mit Spannung erwartete Interview, das US-Moderatorin Oprah Winfrey mit Prinz Harry und Herzogin Meghan führte, bekanntgeben. Wie berichtet, plant der Kölner Privatsender eine vierstündige Sonderprogrammierung, der das reguläre Nachmittagsprogramm am kommenden Montag zum Opfer fallen wird.

Los geht es zunächst um 14:00 Uhr mit einem "Punkt 12 Spezial", das den Titel "Harry & Meghan - Bruch mit dem Königshaus" trägt und von Katja Burkard präsentiert wird. In der Sendung soll unter anderem der Frage nachgegangen werden, "ob es sich bei dem royalen Rückzug nur um eine Flucht vor der Presse handelt und ob sich die Familie jemals wieder erholen kann".

Um 15:00 Uhr übernimmt schließlich Frauke Ludowig, die gemeinsam mit dem Adelsexperten Michael Begasse und Guido Maria Kretschmer in einem "Exclusiv Spezial" den Countdown zum Interview einläuten wird - Kretschmer macht sich damit gewissermaßen selbst Konkurrenz, immerhin ist er parallel dazu bei Vox mit "Shopping Queen" zu sehen. Das Oprah-Interview selbst wird ab 15:20 Uhr ausgestrahlt, ehe um 17:20 Uhr noch die Analyse folgt.

Programmänderungen bei RTL und Vox

Durch die Programmänderung muss "Unter uns" erneut weichen. RTL verweist jedoch auf die kostenlose Ausstrahlung beim Streamingdienst TVNow sowie die lineare Ausstrahlung auf dem eigentlichen Wiederholungssendeplatz am darauffolgenden Vormittag.

Im Anschluss an die Ausstrahlung will RTL das Interview mit Harry und Meghan derweil bei TVNow zum Abruf bereitstellen, ehe es am Abend zudem auch noch einmal bei Vox zu sehen sein wird. Der Sender nimmt das Gespräch im Anschluss an "First Dates Hotel" ab 22:15 Uhr ins Programm. Der ohnehin wenig erfolgreiche Neustart "Lust oder Frust - Die Sexbox" entfällt am Montagabend, im Gegenzug laufen jedoch in der darauffolgenden Woche gleich zwei Folgen der Sendung.