Nachdem die für Januar geplante Ausgabe der ARD-Schlagershow mit Florian Silbereisen ausfiel und die "Schlagerchampions" erst am vergangenen Wochenende gekürt wurden, wo man ursprünglich die "Schlagerlovestory" zeigen wollte, gibt es nun einen Termin für die ausgefallene Januar-Sendung. Wie die Produktionsfirma Jürgens TV gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll die Show am 4. September nachgeholt werden.

Die Verschiebung erfolgt auch in der Hoffnung, "in der zweiten Jahreshälfte endlich wieder live und mit Publikum produzieren zu können", heißt es. Die nächste Show im Ersten und im ORF soll aber in jedem Fall am 5. Juni ausgestrahlt werden - Silbereisen-Fans müssen sich somit noch drei Monate bis zur Rückkehr gedulden.

Dafür wird die Dosis danach wieder kräftig erhöht: Neben der September-Ausgabe ist für den 23. Oktober der nächste "Schlagerbooom" geplant, ehe am 27. November das traditionelle "Adventsfest der 100.000 Lichter" folgen wird. Für den 15. Januar 2022 wird zudem die Ausstrahlung der nächsten "Schlagerchampions"-Show angepeilt. Zudem soll Florian Silbereisen am 14. August mit einem neuen Format im Ersten zu sehen sein, so die Produktionsfirma zu DWDL.de. Worum es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt.

Bereits seit 2004 moderiert Florian Silbereisen die erfolgreichen Schlagershows im Ersten, die einst als "Feste der Volksmusik" gestartet waren. Seine Vorgängerin Carmen Nebel wird derweil in einer Woche zum letzten Mal ihre Musikshow im ZDF präsentieren - wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht vor Publikum. Im weiteren Verlauf des Jahres soll dann Giovanni Zarrella eine neue Samstagabendshow erhalten.