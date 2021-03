Jörg Pilawa wird nur noch bis Mitte April am ARD-Nachmittag quizzen. Am Donnerstag, den 15. April läuft die vorerst letzte Ausgabe vom "Quiz mit Jörg Pilawa", an dessen Konzept zuletzt noch einmal gefeilt wurde. Am 16. April soll die Dokusoap "Verrückt nach Meer" auf den werktäglichen Sendeplatz um 16:10 Uhr zurückkehren - zunächst mit einem Rückblick auf die Folgen der vergangenen zehn Jahre.

Ab der darauffolgenden Woche sind schließlich Wiederholungen von "Verrückt nach Meer" geplant. Ob diese Strategie für einen echten Quoten-Aufschwung sorgen kann, darf bezweifelt werden. Klar ist aber auch, dass das "Quiz"-Comeback bislang nicht die Erwartungen erfüllen konnte. Seit der Rückkehr Ende November verzeichnete die Show im Schnitt kaum mehr als sieben Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - ein Aufwärtstrend ist nicht in Sicht.

Seit der vergangenen Woche sollen eine neu eingeführte Vorrunde und die Wiedereinführung der zweiten Sicherheitsstufe für zusätzliche Spannung sorgen. Zudem werden in den kommenden Wochen immer wieder Promi-Paarungen bei Moderator Jörg Pilawa antreten. Zumindest in der Primetime funktionierte das jüngst gut: Das Ende Januar ausgestrahlte Promi-Special erreichte mehr als fünf Millionen Zuschauer.

Ursprünglich lief "Das Quiz mit Jörg Pilawa" von 2001 bis 2010 im Vorabendprogramm des Ersten mit starken Quoten. Produziert wurde das Format damals von UFA Show & Factual bzw. dem Vorläufer Grundy Light Entertainment, hinter der Neuauflage steht nun Pilawas Firma Herr P.