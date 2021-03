am 09.03.2021 - 14:11 Uhr

Mit dem 39 Jahre alten Albert Staudt hat Sky Sport News einen weiteren neuen Moderator verpflichtet. Erst vor wenigen Wochen hatte der Free-TV-Sender mit Amina Ndao ein neues Gesicht präsentiert. Staudt arbeitet nun seit Anfang März in der News-Redaktion und soll seinen ersten Auftritt vor der Kamera in der "Frühreport"-Sendung am Donnerstag, 11. März ab neun Uhr morgens haben. „Meine neue Aufgabe bei Sky Sport News ist für mich ein echter Traumjob. Der Sport und insbesondere der Fußball waren schon immer meine große Leidenschaft – erst aktiv auf dem Rasen und später vor der Kamera. Ich freue mich auf die Zusammenarbeitmit dem Team und darauf, meine Sportbegeisterung mit den Zuschauern teilen zu können", sagt Staudt.

Die gebürtige Wiesbadener ist besonders dem Fußball eng verbunden. Seit Sommer 2018 war er als Stadionsprecher des FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest tätig. Auf freiberuflicher Basis arbeitete er zudem als Moderator und Reporter beim "Tag des Fußballs", für den 1. FSV Mainz 05 und den DFB-Fanclub.

Dem Fußball war er einst auch selbst aktiv verbunden. Nach Sky-Angaben schaffte er es auf dem Platz bis in die Oberliga Hessen, blieb zudem auch nach seiner aktiven Karriere dem Amateurfußball verbunden. 2011 startete er das Online-Format "3Ecken1 Elfer – die Fußballsendung für den Amateurfußball".