am 08.02.2021 - 10:56 Uhr

© Yves del Brèn

© Amazon

© Eurosport

"Unsere Reihe Trailblazers feiert diese Sporthelden als Teil unseres Bestrebens, neue Zuschauer mit der Mission von Eurosport zu verbinden, die darauf abzielt, die Kraft des Sports zu entfalten, um ein größeres Bewusstsein für wichtige Themen in all unseren Gemeinschaften zu entwickeln", so Scott Young, Senior Vice President, Production und Content bei Eurosport International.

© DAZN © DAZN DAZN und die Deutsche Telekom bauen ihre Kooperation aus. Das drückt sich in einem Preisvorteil für Kunden aus: Ab Mitte Februar können diese DAZN direkt über die MagentaTV-Box buchen und über die Telekom-Rechnung bezahlen. MagentaTV-Kunden bezahlen dann 11 Euro statt 11,99 im Monatabo und neun statt zehn Euro monatlich im Jahresabo. "Mit der noch tieferen Integration von DAZN in MagentaTV kommen wir unserem Ziel, allen Sportfans den Zugriff auf ihren Lieblingssport so einfach wie möglich zu machen, einen weiteren Schritt näher", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH. Die neuen linearen DAZN-Sender sind jedoch nicht Teil der Kooperation, die langfristig bis 2025 gilt.

© DAZN © DAZN FC Liverpool gerade erst eine deftige Niederlage gegen Manchester City hinnehmen musste - den Meistertitel der vergangenen Saison kann der Mannschaft keiner mehr nehmen. Nun ist bei DAZN die Dokumentation "The End of the Storm" erschienen, für die ein Kamerateam die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp während der Saison begleitete. "Liverpool ist ein geiler Verein, man muss kein Fan sein, um das zu erkennen", sagt Klopp. "Die Geschichte des Klubs ist außergewöhnlich. Wenn ein solcher Klub 30 Jahre auf eine Meisterschaft warten muss und es dann endlich schafft, ist eine Dokumentation darüber definitiv sehenswert." Regisseur des Films ist James Erskine.

© ProSieben Maxx/Martin Saumweber © ProSieben Maxx/Martin Saumweber Frank Buschmann bleibt auch weiterhin für Sky im Einsatz. Das hat der Sportreporter bei Facebook bestätigt. "Ich weiß nicht, ob sich da jetzt alle drüber freuen und lache jetzt schon über die Kommentare. Jedenfalls haben Sky und ich beschlossen, dass wir in den nächsten Jahren den Weg in der Bundesliga gemeinsam weitergehen", erklärte Buschmann und betonte, dass der Schwerpunkt "natürlich auf der Konferenz" liege. "Bei mir ist der Wunsch nach langen und häufigen Dienstreisen, nach langen Auto- oder Zugfahrten, nach vielen Flügen und Nächten in Hotels schon lange eher schwach. Aber die Lust auf Sport, die kann mir keiner nehmen. Der Spaß an der Berichterstattung ist immer noch da."

Sport in Zahlen

© ProSieben Maxx

© ZDF

Was noch zu sagen wäre...

"Unter den Corona-Bedingungen ist es im Stadion aktuell sehr trist und trostlos. Das ist nicht meine Welt und auch nicht meine Art des Kommentierens."

Fußball-Kommentatorin Sabine Töpperwien im DWDL.de-Interview