"Germany's next Topmodel" wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren bei ProSieben zu sehen sein. Die Seven.One Entertainment Group hat sich mit der ViacomCBS Global Distribution Group darauf verständigt, die Format-Lizenzrechte um fünf weitere Jahre zu verlängern. Einen entsprechenden Bericht des internationalen Branchendienstes "TBI" hat ProSieben am Abend gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt.

Die Model-Castingshow basiert auf dem US-Format "America's Next Top Model" und läuft aktuell in der 16. Staffel mit großem Erfolg. Erst in der vergangenen Woche verzeichnete die von Redseven Entertainment produzierte Sendung mit der obligatorischen Umstyling-Folge fast 23 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und damit den besten Wert seit zehn Jahren (DWDL.de berichtete).

"Der neue Mehrjahresvertrag in Deutschland, durch den die Show mit Heidi Klum fortgesetzt werden kann, ist ein Beweis für die Stärke und Qualität dieses Formats", sagte Paul Gilbert, Senior Vice President of Formats bei der ViacomCBS Global Distribution Group. "Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte dieses Fan-Favoriten fortzusetzen."

Ob die Klum-Show tatsächlich fünf weitere Staffeln erhalten wird, hängt freilich nicht zuletzt von der weiteren Quoten-Entwicklung ab. Angesichts der jüngsten Erfolgszahlen ist ein schnelles Ende jedoch reichlich unwahrscheinlich.