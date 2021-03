Seit dieser Woche laufen in Sankt Jakob in Osttirol die Dreharbeiten für ein neues Winterspecial des "Bergdoktors". Neben Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher und Mark Keller spielen in dem Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Stumm" Susanne Wuest, Martin Umbach, Yuna Bennett und Katia Fellin in Episodenhauptrollen.

In der Folge verbringen Martin Gruber (Hans Sigl) und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) ein paar Tage Urlaub in einer Berghütte. Doch aus der geplanten Erholung wird nichts, als die achtjährige Flora (Yuna Bennett) vor der Tür steht. Auch wenn das Kind kein Wort sagt, vermittelt es eindeutig, dass es Hilfe braucht. Martin und Hans zögern nicht lange, folgen den Spuren im Schnee und stoßen auf eine verunglückte junge Frau - es ist die bekannte Skiläuferin Nina Dorfmeister (Katia Fellin), die bei einer gemeinsamen Skitour mit Flora abgestürzt ist. Schon bald steht jedoch der Verdacht im Raum, dass hinter Ninas Unfall mehr steckt als nur der Verschleiß durch jahrelangen Leistungssport.

Produziert wird "Der Bergdoktor" von der ndF, als Produzent fungiert Matthias Walther, Stefan Mütherich ist ausführender Produzent. Regie führt Franziska Hoenisch nach dem Drehbuch von Lisa Clodt und Nikolai Müllerschön.

Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang April, ehe im Sommer weitere Folgen der ZDF-Serie gedreht werden. Diese ist in diesen Tagen so erfolgreich wie noch nie: Erst in der vergangenen Woche stellte "Der Bergdoktor" mit 7,6 Millionen Zuschauern einen neuen Reichweiten-Rekord auf. Auch beim jungen Publikum erzielt die Serie inzwischen regelmäßig zweistellige Marktanteile.