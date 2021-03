Das Zweite Deutsche Fernsehen hat zwei weitere Episoden der Samstags-Krimireihe "Kommissarin Lucas" bestellt. In Nürnberg und München entstehen seit wenigen Tagen neue Filme, wie der Sender am Sonntag mitteilte. In der Folge "Goldrausch" glaubt Wolfgang Löhns, dass er seine erwachsene Tochter für einen Einbrecher gehalten und erschossen hat. Ellen Lucas (Ulrike Kriener) findet jedoch heraus, dass Löhns an einer beginnenden Demenz leidet, die er sich nicht eingesteht.

Um eine Frauenleiche geht es auch in der Folge "Du bist mein", die ein Landstreicher in einer leerstehenden Scheune entdeckt. Die Tote ist liebevoll aufgebahrt und durch die Hitze eines Sommers mumifiziert. Die Bücher kommen von Christoph Busche ("Goldrausch") und Peter Probst, Alan Smithee sowie Markus Ziegler ("Du bist mein"), während Uwe Janson jeweils auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Hinter der Reihe steht die Olga Film GmbH. In Gastrollen sind in den Filmen unter anderem Burghard Klaußner, Maximilian Brückner, Johannes Klaußner, Christian Erdmann und Matthias Weidenhöfer vor der Kamera. Sendetermine für die Filme stehen noch nicht fest.

Erst im Februar verbuchte "Kommissarin Lucas – Nürnberg" mit fast 7,5 Millionen Zuschauern ab drei Jahren einen neuen Reichweiten-Rekord. Der Film war die 31. Folge der Reihe, die einst 2003 ihre Premiere im ZDF feierte.