Die neue Science-Fiction-Serie "Intergalactic" kommt etwas später als ursprünglich geplant zu Sky. Zunächst hatte man das Format noch für den 29. April angekündigt, daraus wird aber nichts. Sehr viel länger müssen Serienfans aber nicht warten, Sky wird die Serie ab dem 6. Mai auf Sky Atlantic ausstrahlen. Immer donnerstags zur besten Sendezeit setzt man auf zwei Folgen am Stück.

Inhaltlich geht es in der Serie um die furchtlose, junge Polizistin und galaktische Pilotin Ash Harper (Savannah Steyn). Sie wird in eine entfernte Gefängniskolonie verbannt, nachdem sie fälschlicherweise wegen Verrats verurteilt wurde. Doch auf dem Weg dorthin inszenieren Ashs Mitgefangene eine Meuterei und übernehmen die Kontrolle über ihr Gefangenentransportschiff. Nach dem Tod der Besatzung will die Mafia-Anführerin Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) mit ihrer Bande die freie Welt - Arcadia - erreichen; und Ash ist die einzige Pilotin, die sie dorthin bringen kann. Ash ist gezwungen, sich ihnen auf der Flucht in eine ferne Galaxie und in eine ungewisse Zukunft anzuschließen. Die Serie ist ein Sky Original und kommt aus Großbritannien.

Frischen Serienstoff gibt es demnächst auch beim Sony Channel. Der Pay-TV-Sender hat nun nämlich die Ausstrahlung der siebten "Call The Midwife"-Staffel angekündigt. Die zehn frischen Folgen sind ab dem 25. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. Bei der BBC waren diese Folgen schon 2017 und 2018 zu sehen, in Großbritannien läuft derzeit schon Staffel zehn der erfolgreichen Serie. In Staffel sieben geht es aber erst einmal um den strengen Winter des Jahres 1963, der den Bewohnern des Londoner Stadtteils Poplar sehr zu schaffen macht und auch die Hebammen vor große Herausforderungen stellt. Eine neue, junge Schwester, Lucille Anderson, verstärkt die Belegschaft und bringt frischen Wind in das Nonnatus House. Aber sehr schnell sieht sie sich Anfeindungen wegen ihrer westindischen Herkunft konfrontiert und muss für ihre Anerkennung schwere Opfer bringen.