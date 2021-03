am 25.03.2021 - 10:40 Uhr

Ein "ordentliches Durcheinander" verspricht der von ProSiebenSat.1 und Discovery betriebene Streamingdienst Joyn für 24 frische Folgen der Influencer-Serie "Das Internat". Die zweite Staffel der Serie soll am 19. April 2021 starten. Mit dabei sind verschiedene Helden der heutigen Jugend, darunter der 17 Jahre alte Mario Novembre oder Payton.R Joyn.

In der Geschichte erwartet die Figuren zunächst einmal eine böse Überraschung. Nach Asbest im Mädchentrakt bringt nun ein Wasserrohrbruch das Zusammenleben durcheinander. Ein Umzug in ein nahegelegenes Ökozentrum ist unvermeidbar, doch dort gibt es kein WLAN, müssen die Teenager entsetzt feststellen. Zudem müssen sich die Figuren "im Umarmen von Bäumen versuchen", beschreibt Joyn. Hinzu kommen sollen weitere Probleme, an denen die Tochter der Direktorin nicht unschuldig ist.

"Das Internat" gesellt sich bei Joyn zu weiteren Formaten ähnlicher Machart, darunter ist auch "Krass Klassenfahrt". Hiervon sind bereits jetzt vier weitere Staffeln in der Planung. Zudem verriet Joyn kürzlich, dass man an weitere Sendungen in diesem Bereich denke.