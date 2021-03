Die erste Staffel von "Stahl:hart gegen Mobbing" ist im April 2018 zu sehen gewesen und war damals kein großer Erfolg für den Sender. Im Schnitt lag der Marktanteil damals bei nur 4,8 Prozent. Eine einzelne, weitere Folge kam ein Jahr später auf 6,1 Prozent. Dann wurde es lange ruhig um das Format mit Anti-Gewalt-Trainer Carsten Stahl - doch nun hat RTLzwei eine zweite, vollständige Staffel angekündigt.

So kehrt "Stahl:hart gegen Mobbing" am 14. April zurück zum Sender, insgesamt fünf neue Folgen werden dann immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Auch in den neuen Ausgaben zeigt Stahl Schülerinnen und Schülern die gravierenden Folgen von Mobbing auf und steht dabei an der Seite der Opfer. Besucht werden in der kommenden Staffel fünf Schulen, die auf Hilfe angewiesen sind. Produziert wird die Sendung wird von Arriba Media.

Darüber hinaus hat RTLzwei nun auch seine Pläne für den Montagabend bekanntgegeben. Dort sorgten seit Anfang des Jahres die "Geissens" im Doppelpack für gute Quoten, so steht die aktuelle Staffel derzeit bei im Schnitt 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Am kommenden Montag werden die letzten beiden regulären Ausgaben des Formats zu sehen sein, eine Woche später blickt man mit der Millionärsfamilie zurück auf die zehn Jahre ihrer Sendung (DWDL.de berichtete). Ab dem 12. April setzt RTLzwei am Montagabend dann auf die Doku-Reihe "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht". Dabei handelt es sich aber nicht um neue Folgen, RTLzwei wird hier die zweite Staffel wiederholen, die sich im vergangenen Herbst mit nur 3,8 Prozent Marktanteil am Donnerstagabend sehr schwer tat.