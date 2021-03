Die Corona-Lage ist offenbar so ernst, dass Angela Merkel selbst einen Talkshow-Besuch nicht scheut. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Bundeskanzlerin am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will" zu Gast sein. Eine echte Diskussion dürfte allerdings schon alleine deshalb nicht zustande kommen, weil die CDU-Politikerin der einzige Gast ist.

Erst am Mittwoch hatte Merkel bei den Bürgerinnen und Bürgern überraschend um Verzeihung gebeten und die ursprünglich geplante "Osterruhe" gestoppt. Daran soll Anne Will thematisch anknüpfen - mit Fragen wie diesen: "Was bedeutet das Fehlereingeständnis für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern? Wie soll die Dritte Corona-Welle nun gebrochen werden? Wo steht Deutschland gegenwärtig im Kampf gegen das Virus?"

Die Kanzlerin war in der Vergangenheit immer mal wieder bei "Anne Will" zum Einzelgespräch, zuletzt Mitte 2018 nach dem G7-Gipfel. Damals hatten knapp vier Millionen Zuschauer eingeschaltet.