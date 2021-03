© Bernhard Huber

Andy Lenz, CEO von "t3n": "Die Gespräche waren ab der ersten Minute großartig und wir waren direkt voll überzeugt. Bereits in den letzten Monaten haben wir die kaufmännische Verantwortung für die Content-Produkte bei t3n mit Tobias Schäffer auf der neugeschaffenen Stelle des 'Head of Content Revenue' noch klarer gebündelt und in die crossfunktional besetzte Redaktionsleitung eingegliedert, die nun von Holger in der redaktionellen Verantwortung perfekt vervollständigt wird. Mit dieser Struktur wollen wir die Synergien zwischen den einzelnen Content-Produkten noch stärker fördern – und Holger wird uns auf unserer Reise vom Verlag zur Plattform mächtig zusätzlichen Rückenwind geben."

t3n bezeichnet sich als "Plattform für die digitale Zukunft" und will online wie im vierteljährlich erscheinenden Print-Magazin Entwicklungen und Trends der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft beleuchten. Die Druckauflage des Print-Hefts liegt bei knapp 51.000 Exemplaren, die Online-Plattform t3n.de zählte im Februar 7,8 Millionen Visits.