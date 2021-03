Am Samstagabend hätte Dieter Bohlen die Sangeskünste der "Deutschland sucht den Superstar"-Halbfinalisten live bei RTL bewerten sollen. Dazu kam es aber nicht. Einige Tage nachdem RTL bekanntgegeben hatte, dass der Sender 2021 eine weitere Staffel des Formats ohne den Pop-Titan plant, flatterte bei RTL eine Krankschreibung herein. Thomas Gottschalk wurde als Ersatz verpflichtet und übernimmt nun auch im am kommenden Samstag gezeigten Finale für Bohlen. Bohlen derweil schwieg lange zum Ende seiner Tätigkeit bei "DSDS" – bis ausgerechnet Samstagabend.

Während er also für einen RTL-Auftritt krankgeschrieben war, setzte er sich vor seine eigene Kamera. Im Rahmen seiner Video-Reihe "Dieters Tagesschau" meldete sich der recht fidel wirkende 67-Jährige zu Wort. Allzu viel Zeit, sich in den vergangenen Tagen auszukurieren, hatte Bohlen gemäß seines Statements nicht: "Es ging so viel ab, Leute. Jeden Tagen haben irgendwelche Leute angerufen. Jeden Tag war was." Bohlen habe, so sagte er in dem kurzen Clip, "super viele Angebote" bekommen. Er müsse nun gucken, was er nun mache. Für Bohlen jedenfalls steht fest: "Ich plane Großes."

Bohlen bediente sich in dem Video auch der alten Lebensweisheit wonach sich tausend Türen öffnen, wenn eine zugehe. "Ich bin gespannt, was passiert", erklärte der krankgeschriebene Juror, nicht ohne seine Fans umgehend mit den Worten "Macht Euch keine Sorgen" zu beruhigen. Auf der großen "DSDS"-Bühne am Samstagabend war Bohlen übrigens auch Thema. Moderator Oliver Geissen etwa sagte gleich zu Beginn bei der Ankündigung von Thomas Gottschalk, "dass es ein Leben nach Camp David" gebe – eine Anspielung auf Bohlens Werbepartner.

Gottschalk selbst gab sich dann fast schon staatsmännisch und sagte, dass eben auch Titanen stürzen können. Das sei nun Dieter Bohlen passiert, sagte der Entertainer und schickte Wünsche nach, "dass er schnell wieder aufsteht." Bohlen hatte sich vor einigen Wochen in der Tat auf seinen Social-Media-Kanälen auf Krücken gezeigt. Er sagte im Februar, Zehen und Sprunggelenk seien kaputt. Das "DSDS"-Halbfinale mit Thomas Gottschalk sicherte sich am Samstagabend derweil die besten Quoten der laufenden Staffel.