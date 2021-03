Was lange währt, scheint endlich gut zu werden. Nach monatelanger Verzögerung meldet der WDR am Montagnachmittag Vollzug in Sachen "Domian live"-Verlängerung. Das beliebte Call-in-Format mit Kulttalker Jürgen Domian kehrt am 9. April zurück ins WDR Fernsehen. Fünf Ausgaben werden dann im Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils freitags um 23:30 Uhr ausgestrahlt (am 23. April ausnahmsweise eine halbe Stunde später). Die letzte Sendung vor der Sommerpause ist für den 4. Juni geplant. Im Herbst soll es eine weitere Staffel von "Domian live" geben. Allerdings steht noch nicht fest, wie viele Folgen sie haben wird.

"Ich freue mich, dass es endlich soweit ist und ich in dieser schwierigen Zeit nun wieder für die Leute da sein kann. Und zwar im Fernsehen und auch im Podcast", sagt Jürgen Domian. Anders als bisher bekommt er zusätzlich zum TV-Format einen eigenständigen Podcast – mit vorerst ebenfalls fünf Folgen, die jeweils in den Wochen zwischen den TV-Ausstrahlungen in der ARD-Audiothek und auf sämtlichen Podcast-Plattformen veröffentlicht werden sollen. Auch hier gibt es den bewährten Call-in, für den sich Interessierte ab sofort wieder unter domian@wdr.de oder der Telefon-Hotline 0800 220 8899 melden können.

TV-Sendung und Podcast werden von Warner Bros. International Television Production Deutschland produziert. Der Konzern hatte seine Tochterfirma UME, die "Domian live" bisher produzierte, im Dezember ins Haupthaus eingegliedert. "Großartig, dass unser Publikum Jürgen Domian jetzt sowohl im WDR Fernsehen als auch in seinem Podcast erleben kann", sagt Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder. "Unter seinen Fans kursiert die Bezeichnung ‘Volksseelsorger‘, dieses schöne Wort trifft Domians Qualitäten auf den Punkt."

Eine nahtlose Fortsetzung von "Domian live" über den Jahreswechsel hinweg war daran gescheitert, dass der WDR das Format nicht rechtzeitig in seine dauerhafte Etatplanung einbezogen hatte (DWDL.de berichtete). Infolgedessen wuchsen die Fan-Proteste; etliche Domian-Anhänger befürchteten das endgültige Ende der Sendung und machten ihrer Enttäuschung in den sozialen Medien Luft. Wie DWDL.de aus dem WDR erfuhr, hatte man zwischenzeitlich im Februar schon eine Rückkehr Domians zum 11. März ins Auge gefasst. Die Verhandlungen und insbesondere die Sender-Bürokratie brauchten dann doch länger. Vor allem auch deshalb, weil angesichts der zusätzlichen Podcast-Komponente nun beide Programmdirektionen des WDR zusammenarbeiten.