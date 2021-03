Bereits am 1. April startet die neue Saison in der amerikanischen Major League Baseball (MLB). Deutsche Fans der Liga haben nun Gewissheit: Wie schon in den Jahren zuvor, werden ausgewählte Matches beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Eine entsprechende einjährige Vertragsverlängerung bestätigte der Dienst am Montagnachmittag. Die Vereinbarung umfasst nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und die Schweiz.

Während der Regular Season und den Play-Offs soll jeden Tag ein Spiel zu sehen sein, heißt es. Somit sind alle Matches der Titelentscheidung in der World Series live zu sehen. Ausgewählte Spiele werden mit deutschem Kommentar versehen, was bedeutet, dass es auch Übertragungen gibt, in denen der amerikanische Reporter zu hören ist. Die World Series soll komplett mit deutschem Kommentar begleitet werden.

Die MLB ist eine der vier großen US-Sportligen. Alle sind in Deutschland bei DAZN beheimatet, neben den Profi-Baseballern zeigt der Dienst auch Eishockey aus der NHL, Baseball aus der NBA und Football aus der NFL. Auch einige Collegen-Ligen sind bei DAZN daheim.