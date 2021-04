am 01.04.2021 - 18:48 Uhr

In Nordrhein-Westfalen (NRW) sind offenbar Corona-Leugner unterwegs und sorgen für Störungen in der Sendefrequenz von 1Live. Die "Bild" berichtet von einem Leser (€), der in seinem Auto statt der Dudelmusik des Radiosenders plötzlich eine mysteriöse Stimme hörte. Konkret geht es um die Stadt Ahaus im Kreis Borken. "Die Grippe ist plötzlich verschwunden, plötzlich gibt es Corona. Wann stellt ihr die richtigen Fragen?", hieß es plötzlich aus dem Autoradio.

Nach kurzer Zeit war die Stimme verschwunden und aus dem Autoradio dudelte wieder 1Live. Das ist nun offenbar schon mehrmals und auch bei anderen Personen in der Stadt passiert. Wie der WDR gegenüber der Zeitung mitteilt, würden bei 1Live Meldungen eingehen, dass die Frequenz des Senders gekapert sei. "Diese Störungen wurden vor allem im Kreis Borken gemeldet." Man habe umgehend die Bundesnetzagentur informiert, heißt es vom WDR. "Diese geht der Störung durch Vorort-Messungen mit Messfahrzeugen und auch stationären Messeinrichtungen nach."

Und tatsächlich ist die Bundesnetzagentur derzeit schon auf der Suche nach der Quelle für die Frequenz-Störungen. Wie die "Bild" berichtet, liegen der Behörde bereits mehrere Hinweise auf Störungen vor. "Unser Prüf- und Messdienst ist seit Mitte März vor Ort dabei, die Quelle der Störungen zu ermitteln", erklärte ein Sprecher der Agentur gegenüber der "Bild". Wie lang das dauert, ist aber unklar. Derzeit wisse man noch nicht, ob die Störer einen mobilen oder einen festen Sender nutzen, so der Sprecher. "Auch wissen wir bisher nicht, ob die Störung von deutschem Hoheitsgebiet oder vom Ausland ausgeht." Ahaus liegt an der Grenze zu den Niederlanden.

Inzwischen ist auch die Kriminalpolizei Borken in den Fall eingeschaltet worden. Diese sei am Mittwoch informiert worden und prüfe ihn nun auf strafrechtliche Relevanz, berichtet die "Bild" unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Der WDR will sich derweil mögliche rechtliche Schritte vorbehalten.