2010 hat Lena Meyer-Landrut den ESC für Deutschland gewonnen, ein Jahr später fand der Wettbewerb deshalb in Düsseldorf statt. Die von Stefan Raab, Anke Engelke und Judith Rakers moderierte Show kam damals auf fast 14 Millionen Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mehr als 50 Prozent Marktanteil gemessen. Nun hat sich Das Erste dazu entschieden, die Show aus Düsseldorf noch einmal zu wiederholen.

Gefallen ist die Wahl auf Freitag, den 21. Mai. Der Sender wird den ESC aus 2011 dann aber nicht zur besten Sendezeit wiederholen, sondern erst am späten Abend starten. So geht’s um 23:45 Uhr los, nach 3 Uhr in der Nacht ist dann Schluss. Für Fans dürfte das eine gute Einstimmung auf den diesjährigen Wettbewerb sein: Einen Tag später steht nämlich das Finale des ESC 2021 an, Austragungsort ist Rotterdam. Für Deutschland tritt dann Jendrik mit seinem Song "I Don’t Feel Hate" an.