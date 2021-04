Im vergangenen Jahr hat AMC angekündigt, dass die elfte Staffel die letzte von "The Walking Dead" sein wird. Die Serie litt in den vergangenen Jahren nicht nur unter einer gewissen kreativen Müdigkeit, auch die Quoten gingen kontinuierlich zurück. Jetzt hat der Sender verraten, wann die finale Staffel starten wird. Los geht’s laut AMC am 22. August dieses Jahres.

In Deutschland dürften die Folgen der finalen Staffel wie immer kurz darauf bei Fox zu sehen sein. Bestätigt hat der Sender es noch nicht, es ist aber davon auszugehen, dass die Episoden hierzulande voraussichtlich ab dem 23. August immer montags zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Für die Fans der Serie wird es übrigens ein langer Abschied: Staffel elf umfasst 24 Episoden und damit deutlich mehr als bislang. Die letzte Folge läuft dann voraussichtlich Ende des kommenden Jahres.

Staffel zehn lief zwischen Oktober 2019 und April 2020. Wegen des Coronavirus wurde das Finale allerdings auf den Oktober verschoben. Außerdem hatte AMC die Staffel kurzerhand um sechs weitere Ausgaben verlängert, die im Frühjahr dieses Jahres zu sehen waren. Und auch nach dem Ende der Serie wird es wohl noch viel zu sehen geben aus dem "The Walking Dead"-Universum.

Mit "Fear the Walking Dead" läuft bereits seit 2015 ein Spin-Off, erst im Dezember ist eine weitere Staffel angekündigt worden. Im vergangenen Herbst startete dann zudem das neue "The Walking Dead: World Beyond", auch hier ist eine weitere (und letzte) Staffel in Planung. Geplant sind außerdem "Walking Dead"-Filme mit Andrew Lincoln aka Rick Grimes. Darüber hinaus hatte AMC zuletzt noch zwei Spin-Offs angekündigt. In einem werden Norman Reedus und Melissa McBride zu sehen sein. Die beiden spielen in der Zombieserie die Figuren Daryl und Carol und gehören seit vielen Jahren zum Hauptcast. Das zweite Spin-Off ist eine Anthologie-Serie mit dem Titel "Tales of the Walking Dead".