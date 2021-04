am 07.04.2021 - 09:42 Uhr

Wolff-Christoph Fuss wird ab der kommenden Saison ausgewählte Bundesliga-Spiele für Sat.1 kommentieren. Der Privatsender hat damit entsprechende Informationen des "RND" bestätigt (DWDL.de berichtete). Insgesamt geht es um die neun Partien, an denen Sat.1 fortan die Rechte halten wird, darunter die Auftaktpartien der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie die Relegation am Saisonende.

Tatsächlich ist es ein Comeback, schließlich hatte Fuss schon von 2009 bis 2012 die Champions League in Sat.1 kommentiert. Geplant sind in Zukunft auch Einsätze bei Show-Formaten von Sat.1, wie der Sender mitteilte, ohne jedoch konkret zu werden. Dem Pay-TV-Sender Sky, der künftig weniger Bundesliga und sogar gar keine Champions League mehr zeigen wird, wird der Kommentator allerdings nicht den Rücken zuwenden, heißt es. Auch bei seinem Moderator Sebastian Hellmann, der künftig die Champions League für Amazon moderieren wird, verzichtet Sky ab der kommenden Saison auf Exklusivität.

Wolff-Christoph Fuss über seine neue Aufgabe in Sat.1: "Es ist wie das Wiedersehen mit guten alten Freunden. Wir hatten tolle Zeiten, haben uns nie aus den Augen verloren und freuen uns jetzt darauf, wieder mehr Zeit miteinander verbringen zu können. Das wird herrlich! Mein Dank geht auch an Sky, das diese Zusammenarbeit so ermöglicht hat."