Unter dem Titel "Domina" bringt Sky ab Juni eine neue Eigenproduktion an den Start. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Bezahlsender die Serie über die mächtigste Herrscherin Roms ab dem 3. Juni jeweils donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Von diesem Tag an wird außerdem die komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q zum Abruf bereitstehen.

"Domina" handelt von der Entwicklung Livias vom naiven jungen Mädchen zur einflussreichsten und mächtigsten Herrscherin Roms. Nach der Ermordung Julius Caesars setzen Livia und ihre Gefolgschaft alle Mittel ein, um in einer brutalen Gesellschaft zu überleben - bis hin zu Verrat und Mord. In der Hauptrolle als Livia Drusilla ist Kasia Smutniak ("Perfect Strangers", "Them", "Devils") zu sehen. In weiteren Rollen agieren unter anderem Liam Cunningham ("Game of Thrones"), Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "Der Tod steht ihr gut") und Matthew McNulty ("Versailles"). Nadia Parkes ("Doctor Who", "Die spanische Prinzessin") spielt in den ersten beiden Episoden der Serie die junge Drusilla.

Simon Burke ("Zen", "Fortitude)" ist der Schöpfer und Drehbuchautor, Claire McCarthy führt Regie. Insgesamt acht Folgen wurden von Sky Studios und Fifty Fathoms in Rom gedreht.