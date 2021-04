Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II., ist im Alter von 99 Jahren gestorben, wie das britische Königshaus am Freitag bekannt gab. RTL hat umgehend darauf reagiert und sein Nachmittagsprogramm geändert. "Punkt 12"-Moderatorin Roberta Bieling blieb kurzerhand übers eigentliche Sendungsende um 14 Uhr hinaus mit "Adelsexperte" Michael Begasse auf Sendung, nach aktueller Planung bis 16 Uhr. Für 16:30 Uhr und 17:30 Uhr sind zudem kurze Newsflashs im Rahmen von "Exclusiv" geplant.

Das ZDF will um 17:45 Uhr ein "Leute heute spezial" ganz dem Tod von Prinz Philip widmen, während im Ersten ein umfangreicherer Nachruf am späteren Abend gezeigt wird: Im Anschluss an die "Tagesthemen" blickt Rolf Seelmann-Eggebert auf das Leben des Ehemanns der britischen Königin zurück. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dadurch um 30 Minuten. Tagesschau24 war zwischen 13:35 Uhr und 15 Uhr monothematisch zum Tod von Prinz Philip auf Sendung. Im Ersten wurde per Einblendung darauf hingewiesen.

Der History Channel ändert um 20:15 Uhr sein Programm und zeigt die 45-minütige ZDF-Dokumentation "Prinz Philip - Ein Leben für die Queen" aus dem Jahr 2017, die das bewegte Leben des Duke of Edinburgh nachzeichnet. Am frühen Samstagmorgen um 4:45 Uhr sowie am Sonntag um 12:30 Uhr wird die Doku noch einmal zu sehen sein.

Am Samstag um 21:45 Uhr nimmt Arte die Dokumentation "Prinzgemahle - Im Schatten der Krone" von Julia Melchior ins Programm. Neben dem Duke of Edinburgh geht es darin auch um die Prinzgemahle Albert von Sachsen-Coburg und Claus von Amsberg.