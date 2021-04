Nazan Eckes präsentiert ab sofort wieder wöchentlich das RTL-Magazin "Extra", das hat der Sender jetzt angekündigt. Bereits am heutigen Montag, den 12. April, moderiert Eckes die neue Ausgabe der Sendung. Die Bildschirmpause, die sich Nazan Eckes Anfang des Jahres auferlegt hatte, endet damit. Seit dem 11. Januar hatte Jana Azizi ihre Kollegin als "Extra"-Moderatorin vertreten.

In den vergangenen Monaten hatte sich Eckes Zeit genommen, um sich um ihren Vater zu kümmern, der an Alzheimer erkrankt ist und dessen Zustand sich zuletzt verschlechterte (DWDL.de berichtete). Im Januar kündigte Eckes an, ab März wieder moderieren zu wollen. Die TV-Pause dauerte nun also ein paar wenige Wochen länger. "Diese Zeit war sehr wichtig für uns als Familie. Ich danke allen, die mir diese Auszeit ermöglicht und mir zur Seite gestanden haben", sagt Eckes über die vergangenen Monate.