am 13.04.2021 - 19:02 Uhr

Die walisische Thriller-Serie "Keeping Faith", die in Großbritannien mit drei Welsh BAFTAs ausgezeichnet wurde, geht im Sommer in die finale Runde. Der Pay-TV-Sender FOX hat jetzt angekündigt, die dritte und zugleich letzte Staffel ab dem 15. Juni jeweils dienstags um 21:00 Uhr als deutsche TV-Premiere zu zeigen - wahlweise im englischen Original und in der deutschen Synchronfassung. Insgesamt werden sechs Folgen ausgestrahlt.

"Keeping Faith" blickt in die Abgründe eines vermeintlich ländlichen Idylls. Als ihr Ehemann Evan (Bradley Freegard) auf dem Weg zur Arbeit spurlos verschwindet, bricht für Faith Howells (Eve Myles) eine Welt zusammen. Die Anwältin und dreifache Mutter beginnt in eigener Sache zu ermitteln und entdeckt Bestürzendes: Alles deutet darauf hin, dass Evan ein Doppelleben mit falscher Identität führte, Geld aus der gemeinsamen Anwaltskanzlei abgezweigt hat und in weitere kriminelle Machenschaften verwickelt ist.

Für Faith steht daraufhin alles auf dem Spiel. Um sich und ihre Kinder zu schützen, wird Faith zu einer rastlosen Detektivin und nimmt sogar auch den Kampf gegen eine rachsüchtige Polizeibeamtin auf.