© ITV Studios

Der Schritt bedeutet zugleich einen weiteren personellen Verlust für Bavaria Fiction, wo Polter zuletzt als Executive Producer tätig war und eine Abteilung aufbaut, die mehrere multi-territoriale Koproduktionen für lineare Sender und internationale Streamingdienste entwickelte. Erst vor wenigen Wochen hatte bereits Oliver Vogel die Bavaria Fiction verlassen - den langjährigen Chief Creative Officer zog es zu Leonine, wo er inzwischen seinen Posten als Geschäftsführer von W&B Television angetreten hat.

Moritz Polter, der vor seiner Bavaria-Zeit neun Jahre bei Tandem Productions arbeitete und Serien wie "Crossing Lines" betreute, will unterdessen in dem neuen, noch namenlosen Unternehmen, das seinen Sitz in München haben wird, seine Fähigkeiten in die Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung von hochkarätigen internationalen Produktionen einbringen, wie es heißt. Berichten wird er künftig an Lisa Perrin, Managing Director International Production bei ITV Studios mit Sitz in London. Um den internationalen Vertrieb der Serien wiederum wird sich ITV Studios kümmern.

Expansion auf dem Drama-Markt

Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren seine Expansion auf dem globalen Drama-Markt vorangetrieben, wie Investitionen in Cattleya in Italien ("Gomorrah"), Apple Tree Productions in Dänemark ("Equinox"), Tetra Media Studios in Frankreich ("Balthazar"), World Productions ("Bodyguard") und Mammoth Screen in Großbritannien ("The Serpent") zeigen. "Wir sind uns seit langem der internationalen Erfolgsaussichten qualitativ hochwertiger europäischer Serien bewusst", sagt Lisa Perrin und kommt sogleich auf den deutschen Neuzugang zu sprechen. "Immer mehr hervorragend produzierte deutsche fiktionale Projekte erfahren globale Resonanz. Einige der erfolgreichsten wurden von Moritz Polter aus der Taufe gehoben. Wir freuen uns, ihn in der ITV Studios-Familie willkommen zu heißen und sind gespannt, was wir gemeinsam erreichen können."

Polter selbst fühlt sich "geehrt, Teil der ITV Studios-Familie zu werden", wie er betont. "Wenn ich mir die großartigen Produzentinnen und Produzenten ansehe, die bereits Teil des Unternehmens sind, freut es mich umso mehr, mein eigenes Label inmitten einer so illustren Gruppe gründen zu dürfen. ITV Studios ist ein starker Partner, der die gleichen Ziele hat: Außergewöhnliche Talente hinter und vor der Kamera zusammenbringen, um spannende zum Nachdenken anregende und unterhaltsame Programme zu kreieren, die ein lokales und globales Publikum gleichermaßen erreichen."