Die BBC wird die Beisetzung von Prinz Philip am kommenden Samstag übertragen, allerdings nicht gleichzeitig auf allen Sender. Das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. Als am Freitag vergangener Woche öffentlich wurde, dass Prinz Philip gestorben ist, sendete die BBC auf seinen beiden Hauptkanälen den ganzen Abend über Sondersendungen - bei BBC One und allen voran BBC Two sorgte das für teils erhebliche Zuschauerrückgänge (DWDL.de berichtete).

Doch viele Zuschauer beschwerten sich auch über die Berichterstattung - und über die Tatsache, dass das reguläre Programm bei BBC One und BBC Two gekippt wurde. Mehr als 110.000 Beschwerden gingen bei der BBC ein. Mit der Ankündigung, die Trauerfeier jetzt nicht zeitgleich bei BBC One und BBC Two zu zeigen, geht das Unternehmen also auch auf die vielen Kritiker der vergangenen Tage zu.

Konkret wird die Trauerfeier am Samstagnachmittag bei BBC One live zu sehen sein. Im Anschluss daran überträgt man aber wie geplant die FA-Cup-Partie zwischen Chelsea und Manchester City. BBC Two wird sein Programm zu dieser Zeit unangetastet lassen, die Trauerfeier jedoch am Abend wiederholen. Darüber hinaus wird die Zeremonie auch im Radio bei den BBC-Sendern Radio 4 und 5Live sowie bei diversen lokalen Sendern zu hören sein.

Grundsätzlich aber verteidigt die BBC ihre Berichterstattung am vergangenen Freitag. Der Tod von Prinz Philip sei ein "bedeutendes Ereignis" gewesen, das national und international auf großes Interesse gestoßen sei. Und dennoch heißt es in einem Statement: "Wir erkennen an, dass einige Zuschauer mit der Berichterstattung und den Auswirkungen, die die Berichterstattung auf das geplante Programm hatte, unzufrieden waren." Man nehme solche Änderungen nicht ohne sorgfältige Überlegung vor. Die getroffenen Entscheidungen würden auch die Rolle der BBC widerspiegeln, die man als nationaler Sender "in Momenten von nationaler Bedeutung" habe.