© DWDL.de

© Screenshot BBC

© British Academy of Film and Television Arts

© ITV

Wie das US-Portal "Deadline" berichtet, will ITV außerdem eine neue Reisesendung mit Craig Revel Horwood und Bruno Tonioli umsetzen. Horwood ist seit 2004 Jury-Mitglied der sehr erfolgreichen BBC-Tanzshow "Strictly Come Dancing", Tonioli war zwischen 2004 und 2019 Teil der Show und wurde dann durch Motsi Mabuse ersetzt. Die Sendung soll den Titel "Craig And Bruno’s Great British Adventure" tragen. Details zum Format, zu dem sich ITV bislang nicht offiziell geäußert hat, gibt es keine. "Deadline" deutet an, dass die beiden Tanz-Profis durch das Land reisen könnten.

© BBC