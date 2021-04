am 19.04.2021 - 14:23 Uhr

Arte hat die Ausstrahlung der BBC-Miniserie "The Salisbury Poisonings" angekündigt, dabei handelt es sich um eine Deutschlandpremiere. Hierzulande wird die Serie unter dem Titel "Der Giftanschlag von Salisbury" zu sehen sein. Arte wird sie am Donnerstag, den 10. Juni, ab 21:35 Uhr zeigen. Anders als die BBC, die drei Folgen der Serie sendete, wird Arte vier Folgen zeigen, die dementsprechend etwas kürzer ausfallen.

Der Inhalt der Serie basiert auf wahren Begebenheiten. 2018 wurden in der kleinen britischen Stadt Salisbury der Ex-Agent Sergej Skripal und seine Tochter mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet. In Folge des Anschlags kamen auch weitere Personen, unter anderem einer der ermittelnden Polizisten, mit dem Nervenkampfstoff in Berührung. Der Fall löste schwere diplomatische Verwerfungen zwischen Großbritannien und Russland aus.

In der Serie versucht Tracy Daszkiewicz (Anne-Marie Duff) alles Erdenkliche, um die Bürger Salisburys vor dem sich möglicherweise ausbreitenden Giftstoff zu schützen. Als Tracy und ihr Team glauben, das Schlimmste wäre überstanden, werden zwei neue Krankheitsfälle bekannt. Die Betroffenen – Charlie Rowley und Dawn Sturgess – liegen schon bald im Koma. Sie sind zwei Opfer aus der Mitte der Gesellschaft, es hätte jeden treffen können. Was hat der Krisenstab bei der Evakuierung sämtlicher Orte nur übersehen? Und muss Salisbury mit weiteren Fällen rechnen?

BBC One erzielte im vergangenen Jahr fantastische Quoten mit dem Dreiteiler. Mit zeitversetzter Nutzung kam der erste Teil damals auf mehr als elf Millionen Zuschauer und auch die zweite und dritte Folge waren mit jeweils mehr als zehn Millionen Zuschauer noch große Erfolge für den Sender.