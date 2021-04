Wenn in der kommenden Woche in Großbritannien, der Türkei und Belgien die Dreharbeiten für den neuen Netflix-Film "The Swimmers" beginnen, wird auch Matthias Schweighöfer als Teil des Casts mit dabei sein. Das hat der Streamingdienst jetzt angekündigt. Die Produktion soll voraussichtlich im nächsten Jahr bei Netflix zu sehen sein.

"The Swimmers" erzählt die wahre Geschichte der Schwestern Yusra und Sarah Mardini und ihrer unglaublichen Reise, die sie als syrische Kriegsflüchtlinge dank ihres herausragenden Schwimmtalents über Deutschland bis zu den Olympischen Spielen 2016 nach Rio de Janeiro führte. Die walisisch-ägyptisch stämmige Sally El Hosaini, deren Film "My Brother the Devil" in der Vergangenheit unter anderem als Bester Europäischer Film bei der Berlinale ausgezeichnet wurde, zeichnet als Regisseurin und Autorin für das Projekt verantwortlich.

Die Hauptrollen werden von den französisch-libanesischen Schwestern Manal Issa und Nathalie Issa verkörpert. Als Produzenten fungieren Eric Fellner und Tim Bevan von der britischen Produktionsfirma Working Title sowie Ali Jaafar und Tim Cole, Executive Producer ist Stephen Daldry.

Für Matthias Schweighöfer ist die Rolle in "The Swimmers" indes nicht die einzige Zusammenarbeit mit Netflix. So ist er ab dem 21. Mai auch im Spielfilm "Army of the Dead" von Zack Snyder zu sehen. Daneben soll Schweigerhöfer für den Dienst ein Prequel zu dem Film produzieren und dabei selbst Regie führen.