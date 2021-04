am 20.04.2021 - 11:47 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf ist demnächst wieder als Schauspieler bei ProSieben zu sehen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird die zweite Staffel der Comedyserie "Check Check" mit dem "Late Night Berlin"-Moderator in der Hauptrolle ab dem 19. Mai jeweils mittwochs um 22:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Beim hauseigenen Streamingdienst Joyn steht die Staffel schon seit Herbst gegen Bezahlung zum Abruf bereit.

Erneut spielt "Check Check" am Simmeringer Flughafen, der mit wirtschaftlichen Problemen kämpft. Weil Kurzarbeit angesagt ist, gründet die Security-Truppe bestehend aus Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat), das neue Unternehmen "Safe Air", um die mehr oer weniger vorhandene Sicherheitskompetenz vom Flughafen auf ganz Simmering auszuweiten. Und dann gibt's noch die neue Flughafen-Mitarbeiterin Victoria (Antonia Bill), die für reichlich Unruhe in der Belegschaft sorgt - und an der Jan großes Interesse zeigt, wie auch Flughafen-Chefin Sabine (Doris Golpashin) nicht entgeht.

Produzenten sind Lars Jessen und Klaas Heufer-Umlauf für Florida Film. Regie führen Lars Jessen und Till Franzen. Head-Autorin ist Lena Krumkamp. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen.

Die erste Staffel von "Check Check" zeigte ProSieben im vergangenen Jahr zunächst noch eine Stunde früher - im Zusammenspiel mit "Frau Jordan stellt gleich". Weil die Quoten enttäuschten, schob der Sender die Serie damals auf einen späteren Sendeplatz. Im Schnitt erreichte die sechs Folgen weniger als sieben Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ungeachtet dessen hat Joyn bereits eine dritte Staffel angekündigt (DWDL.de berichtete).