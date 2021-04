Der Schauspieler, Realitystar und Schlagersänger Willi Herren ist am Dienstag in Köln gestorben - eine tragische Nachricht, auf die Sat.1 nun umgehend reagiert hat: Die Ausstrahlung der zweiten Staffel der Realityshow "Promis unter Palmen", in der Herren derzeit zu sehen ist und die schon fertig produziert war, wird nicht weiter fortgesetzt.

Via Twitter teilte der Sender mit: "Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden". Und weiter: "Aus Pietätsgründen wird Sat.1 die verbleibenden Folgen von 'Promis unter Palmen' nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden." Wie der aussehen könnte, ist so kurz nach Bekanntwerden der tragischen Nachricht naheliegenderweise noch nicht entschieden und unklar.

Die Entscheidung ist konsequent, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht für den Sender schmerzlich: Sat.1 muss damit auf eines seiner erfolgreichsten Formate verzichten, das in diesem Jahr aber schon vorher unter keinem guten Stern stand. Nach einem Homophobie-Eklat um Marcus Prinz von Anhalt hatte Sat.1 nach einem öffentlichen Proteststurm bereits die Folgen neu schneiden lassen, der zweiten Episode fehlte so eine halbe Stunde. Insgesamt sollte die Staffel acht Folgen umfassen, sechs bleiben nun also ungesendet.

Herren war in den vergangenen Jahren Gast in zahlreichen Reality-Shows, von "Temptation Island", "Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars" und "Promi Big Brother" bis zum "Dschungelcamp", in das er schon 2004 einzog. Bekannt geworden war Herren einst als Schauspieler in der "Lindenstraße", er war zudem auch als Schlagersänger auf Mallorca aktiv.