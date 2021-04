Kurzfristige Programmänderungen im RTL-Programm ist man mittlerweile ja gewohnt, auch am heutigen Mittwochnachmittag weicht man nun wieder vom eigentlich geplanten Programm ab: Um 14 Uhr schließt sich heute an die reguläre Ausgabe des Mittagsmagazins "Punkt 12" noch ein "Punkt 12 Spezial zum Tod von Willi Herren" an, das für eine Stunde angesetzt ist. Dadurch entfällt die - ohnehin quotenschwache - Sendung "110 - Echte Fälle der Polizei". In der Sendungsbeschreibung schreibt RTL selbst: "Die Hintergründe zum Tod des Sängers und Schauspielers sind bis dato noch unklar. Die Polizei Köln ermittelt dazu" - neue Erkenntnisse sind von der Sendung also wohl eher nicht zu erwarten.

Willi Herren war am Dienstagnachmittag tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt. Bekannt wurde Herren einst als Schauspieler in der "Lindenstraße" zuletzt war er aber vor allem in zahlreichen Reality-Formaten immer wieder im Fernsehen zu sehen. Zuletzt stand er für das Sat.1-Format "Promis unter Palmen" vor der Kamera. Sat.1 entschied sich nun, die Ausstrahlung der aktuellen Staffel mit Herren aus Pietätsgründen abzubrechen. Man versuche noch, einen "würdigen Abschluss" zu finden, Details dazu stehen aber noch nicht fest.