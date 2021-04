Einer der spektakulärsten Politskandale war die so genannte Ibiza-Affäre, die Pay-TV-Sender Sky nun zu einer vierteiligen Miniserie macht. Die Produktion ist, wie Sky Deutschland am Donnerstag bekanntgab, inzwischen schon gestartet – die Arbeiten auf der Ferieninsel Ibiza sind sogar schon abgeschlossen. Derzeit laufen die Dreharbeiten in Wien. Verantwortliche Produktionsfirma ist W&B Television, die die exklusiven Rechte am Sachbuch "Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals" hält. Neben dem Buch bilden Hintergrundgespräche und bisher unveröffentlichte Informationen die umfangreiche Recherche-Grundlage des vierteiligen Polit-Thrillers, den Stefan Holtz und Florian Iwersen geschrieben haben.

Besetzt wurde die Serie mit Andreas Lust, der als damaliger österreichischer Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache zu sehen sein wird. Nicholas Ofczarek ("Der Pass") spielt im Polit-Thriller den Privatdetektiv Julian H., der gemeinsam mit einem Wiener Anwalt, verkörpert von David A. Hamade, als Drahtzieher hinter dem heimlich aufgezeichneten Video gilt. Jenes Video, das ein mehrstündiges Treffen zwischen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin in einer Finca auf Ibiza dokumentiert, löste 2019 ein Polit-Beben in Österreich aus. Stefan Murr und Patrick Güldenberg spielen in der Serie die beiden SZ-Journalisten, die das Video als Erste veröffentlicht haben.

"'Die Ibiza Affäre' liefert eine so grandiose wie alarmierende Geschichte und zeigt eindrucksvoll, wie wichtig investigativer Qualitätsjournalismus für unsere Demokratie ist. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Sky all die komplexen Fragen eines solchen Projekts lösen konnten und nun eine wirklich außergewöhnliche Miniserie realisieren", sagt Quirin Berg, Produzent und Geschäftsführer W&B Television und spricht von einer abenteuerlichen Farce und einem spektakulären Skandal.

Der bei Sky Deutschland für die Sky Originals zuständige Marcus Ammon meint, die Geschichte sei ein Krimi, den sich ein Drehbuchautor nicht besser ausdenken könne. "Die Ibiza Affäre" sei ein herausragend geschriebener, packender Politthriller, "für den wir einen fantastischen Regisseur und eine glänzende Besetzung gewinnen konnten." Auf dem Regiestuhl nimmt Christopher Schier ("Dead End") Platz. Österreichischer Koproduzent der Serie ist die epo-film produktionsges.m.b.h. von Dieter und Jakob Pochlatko. Einen Sendetermin für "Die Ibiza Affäre" gibt es aktuell noch nicht.