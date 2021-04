© ARD

Im Zentrum steht die Kunstfigur Karl König, die vor einem Auftritt vor tausenden Menschen träumt und, so heißt es in der Beschreibung des Formats, als kleiner Junge "offenbar in den Zaubertrank des Schlagers gefallen" ist. Sein größter Wunsch ist es, dass ihm Ralph Siegel einen Hit schreibt. Weil große Konzerte jedoch nicht möglich sind, begrüßt Karl König in der Premieren-Ausgabe seiner Wohnnzimmer-Show die Schlagersängerin Ireen Sheer.

In Gast-Videoauftritten weitere Prominente dabei, darunter Kai Pflaume, Roberto Blanco und Thomas Gottschalk, der in der - wohl fiktiven - Wohnung über Karl wohnt. Angelegt ist "Karl Königs Schlagerparty" als Halbstünder. Über mögliche weitere Ausgaben ist bislang nichts bekannt.