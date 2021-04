In den kommenden Wochen wird Sat.1 am Montagabend Filme ausstrahlen, das hatte der Sender bereits vor einigen Tagen angekündigt (DWDL.de berichtete). In dieser Woche ist auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr erstmals nicht "Promis unter Palmen" zu sehen. Die von Endemol Shine Germany produzierte Show bescherte Sat.1 in den ersten zwei Wochen zwar gute Quoten, nach dem überraschenden Tod von Willi Herren hatte sich der Sender aber zu einem Abbruch entschlossen.

Als Sat.1 die Entscheidung zum Staffel-Abbruch in der vergangenen Woche ankündigte, hieß es noch, man werde versuchen, einen "würdigen Abschluss" zu finden. Nun steht auch fest, wie dieser Abschluss aussehen wird. Es wird in jedem Fall keine Abschluss-Folge oder Tribute-Sendung für Willi Herren geben. Stattdessen wird eine Info-Tafel die Zuschauer am Montagabend über die Umstände des vorzeitigen Staffel-Endes informieren. Im Anschluss daran wird über die Social-Media-Kanäle des Senders verraten, wer die Staffel gewonnen hat.

Die Info über den oder die SiegerIn der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel ist auch deshalb relevant, weil die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro ganz regulär ausgezahlt wird - ebenso wie die Gagen der Prominenten, wie Sat.1 auf Anfrage von DWDL.de mitteilt. Trotz des Staffel-Abbruchs geht hier also alles seinen gewohnten Gang.

Am Ende wird Sat.1 durch den Abbruch der Staffel auch einen mehr oder weniger großen finanziellen Schaden erleiden. In Anbetracht der Umstände ist das sicherlich ein vernachlässigbarer Punkt. Dass der Sender nun aber ausgerechnet eins seiner erfolgreichsten Formate abbrechen musste, wird den Sender sicherlich schmerzen.

Ganz losgelöst vom überraschenden Tod Willi Herrens und dem darauf folgenden Staffel-Abbruch muss der Sender noch entscheiden, wie es mit "Promis unter Palmen" in der Zukunft weitergeht. Nach den Mobbing-Attacken in Staffel eins und dem kalkulierten Homophobie-Eklat in Staffel zwei war es um das Image des Formats nicht sehr gut bestellt.