Nach dem überraschenden Tod von Schauspieler und Reality-Star Willi Herren hat Sat.1 entschieden, die sechs eigentlich noch ausstehenden Episoden der Produktion "Promis unter Palmen", an der Herren mitwirkte, aus Pietätsgründen nicht mehr auszustrahlen. Zwei Sendeplätze pro Woche – montags um 20:15 Uhr und mittwochs am späteren Abend – müssen somit kurzfristig neu gefüllt werden. Mit sofortiger Wirkung sollen montags zum Primetime-Start nun Filme laufen. Kommende Woche, also am 26. April, ist der Streifen "Vier gegen die Bank" geplant. Am 3. Mai läuft der unter anderem mit Til Schweiger besetzte Film "Hot Dog", eine weitere Woche später das Drama "Ballon" mit Karoline Schuch und Friedrich Mücke.

Logischerweise entfällt montags nun auch die Late-Night-Show zu "Promis unter Palmen", somit rückt das Magazin "akte." zeitlich nach vorne. Die Sendung mit Claudia von Brauchitsch startet direkt nach den Filmen, somit aber zu erst einmal wechselnden Sendezeiten: In den kommenden Wochen geht es zwischen 22 und 22:50 Uhr los. Mittwochs bekommt derweil "5 Senses for Love" ein neues Lead-Out. Wie schon in dieser Woche kurzfristig ins Programm geschoben, bleiben Episoden von "Plötzlich arm, plötzlich reich – Das Tauschexperiment" auch in den folgenden Wochen im Programmplan am jeweils späteren Abend.

Betroffen vom kurzfristigen "Promis unter Palmen"-Aus ist auch sixx. Der Frauensender hatte eigentlich immer samstags zur besten Sendezeit mit Wiederholungen der Reality-Show geplant. Dort werden nun Re-Runs von "5 Senses for Love" um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Lediglich zwei Folgen von "Promis unter Palmen" zeigte Sat.1 dieses Jahr. In der Zielgruppe holten diese 15,5 sowie 13,9 Prozent Marktanteil – die Produktion war somit ein echter Quotenerfolg für den Sender. Abseits dessen hatte der Sender mit der zweiten Staffel aber kein Glück, denn schon nach der ersten Episode gab es einen Shitstorm. Wegen eines Homophobie-Skandals hatte der Sender dann alle weiteren Episoden vorsichtshalber überprüft und teils auch neu geschnitten.