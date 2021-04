Eigentlich liegt der Fokus der "Donnerstagskrimis" im Ersten auf Ermittler-Teams außerhalb der deutschen Grenzen. Nun kommt jedoch "Der Flensburg-Krimi" dazu, wie der NDR am Montag ankündugte. Demnach sollen die Dreharbeiten soll der erste Fall noch bis Mitte Mai gedreht und im Herbst ausgestrahlt werden. Hinter der neuen Reihe von NDR und Degeto steht die Produktionsfirma Filmpool.

In den Hauptrollen sind Katharina Schlothauer und Eugene Boateng als Ermittler-Duo zu sehen, die gemeinsam zu einem Leichenfund an die Förde gerufen werden. Regisseurin Janis Rebecca Rattenni ("Rentnercops", "Rote Rosen") setzt "Der Flensburg Krimi: Heimkehr" (AT) nach einem Buch von Stephan Wuschansky in Flensburg und Hamburg in Szene. Hinter der Kamera steht Victor Voß, Produzentin ist Iris Kiefer.

Weihnachtsfilm von "Nord Nord Mord"

Das ZDF hat derweil einen Weihnachtsfilm seiner Krimireihe "Nord Nord Mord" angekündigt. Es handelt sich dabei um den 17. Film der Reihe, die aktuell auf Sylt, in Hamburg und Umgebung entsteht. In "Sievers und die Stille Nacht", so der Arbeitstitel, wird das Ermittlerteam, Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk), durch einen Raubmord in seinen Weihnachtsvorbereitungen gestört.

Sven Nagel führt Regie, Thomas Oliver Walendy schrieb das Drehbuch. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion mit Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest - Sinn macht allerdings eigentlich nur Sendeplatz kurz vor dem Jahreswechsel.