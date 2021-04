am 28.04.2021 - 12:20 Uhr

Während Christoph Sieber künftig die "Mitternachtsspitzen" im WDR präsentiert, heißt das neue Format von Tobias Mann fürs ZDF "Ein Mann, ein Wort" und ist nur online zu sehen. Immer donnerstags um 18 Uhr gibt's alle zwei Wochen dann in der ZDF-Mediathek und dem ZDF-Comedy-Channel auf YouTube einen Kommentar zu einem wichtigen tagesaktuellen Thema.

Das ZDF beschreibt die Sendung so: "Ein einziges Wort, ein Begriff kann Debatten auslösen - früher am Stammtisch, heute bei Social Media. Ein Schlagwort fällt, und sofort beginnt das Wortgefecht. Tobias Mann bringt ein wenig Ordnung in die Diskussion. Mit seinem neuen Format "Ein Mann, ein Wort" greift er Schlagworte auf und mischt coole Musik und satirische Schrägtöne dazu. Heraus kommt ein erfrischender Blick auf ein verbissen umkämpftes Meinungs-Chaos. "