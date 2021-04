© Medienboard

Das Projekt ist eins von mehreren seriellen Show- und Entertainmentformaten, die das Medienboard im Rahmen der aktuellen Förderrunde mit Geld bedacht hat. Darüber hinaus erhält Akkord Film Produktion 125.000 Euro für die Produktion der Kinder-Animationsserie "Rabbit Academy", die Doku-Serie "Kinder der Teilung – Flucht über die Ostsee" von Berlin Producers Media wurde mit 70.000 Euro bedacht. An insgesamt fünf Serienprojekte der Seven.One Entertainment Group gehen insgesamt 46.500 Euro, alle Formate befinden sich noch in der Entwicklung. Interessant ist hier die Tatsache, dass unter anderem eine Late-Night-Show gefördert wird.

In der aktuellen Förderrunde hat das Medienboard auch mehrere Games und VR-Experiences gefördert. Insgesamt wurden 936.500 Euro an 18 Projekte ausgeschüttet. Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media-Förderung Medienboard, sagt: "Die Unterstützung der New-Media-Senderpartner ist für uns ein großer Zugewinn. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Seven.One Entertainment Group 5 Berliner Unternehmen bei der Entwicklung ihrer innovativen Show- und Entertainmentformate unterstützen können. Denn der Bedarf an qualitativ hochwertigem Content wird durch die wachsende Menge digitaler Auswertungswege in Zukunft weiter stark steigen. Alle geförderten Projekte, ob Serien, Games oder VR-Experiences, haben uns mit ihren mutigen und kreativen Ansätzen überzeugt."