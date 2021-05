Am Montag beginnen in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten zu einem weiteren Serienableger der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Schon 2020 hatten die Macher die von Valentina Pahde gespielte Sunny Richter aus dem Serienkiez herausgelöst, um sie in 20 Folgen der in München verorteten Serie "Sunny – Wer bist du wirklich?" durch Höhen und Tiefen gehen zu lassen. Nun wird der von Timur Ülker gespielte Nihat Güney Hauptfigur einer neuen Serienproduktion. Der Grundstein für die Geschichte der Serie wird in der Vorabenddaily schon in den kommenden Wochen gelegt.

In "Nihat – Alles auf Anfang" begibt sich die Figur in zehn Episoden auf die Suche nach ihrer Herkunft und Familie. Versprochen werden den Zuschauern des Ablegers Freundschaft, Drama, Liebe und Crime. Eine Kiez-Kneipe namens "Cherry Palace" wird Dreh- und Angelpunkt des neuen Formats, das im Herbst zunächst bei TVNow, dann bei RTL ausgestrahlt werden soll. In weiteren Hauptrollen sind Matthias Ludwig, Sarah Mangione, Maximilian Schneider und Nico Birnbaum zu sehen. Dominique Moro (Creative Producer von "GZSZ") ist die Produzentin, Producerin ist Christine Melzer. Regie führt Christian Singh.



Moro sagt: "Als RTL und TVNow die Entwicklung für ein weiteres 'GZSZ'-Spin-off in Auftrag gegeben hat, wussten wir schnell, dass Nihats Geschichte die perfekte Plattform dafür bietet. Emotional, sexy und vor allem spannend wird diese in 'Nihat – Alles auf Anfang' in einer eigenen Serie weitergeführt. Die Zuschauer:innen werden hautnah dabei sein, wie Nihat den Kolle-Kiez verlässt, um sich auf die Suche nach seinen Wurzeln zu machen. Seine Intelligenz, seine Schlagfertigkeit und sein unverkennbarer Humor begleiten ihn bei dem Abenteuer in eine Welt, die er bisher nicht kannte."

Dass die Produktionsfirma UFA Serial Drama fleißig an neuen Ablegern von "GZSZ" schmiedet, wussten DWDL.de-Leser schon seit einigen Wochen. Geschäftsführer Joachim Kosack hatte einem Primetime-Special der Serie in diesem Jahr eine Absage erteilt, im gleichen Atemzug jedoch erklärt, dass weitere Ableger für den Streamingdienst TVNow geplant seien. Der erste davon nimmt nun also in den Sommermonaten Form an.

Von "Sunny – Wer bist du wirklich?" wurde übrigens noch keine zweite Staffel bestellt. Figur Sunny fehlte dem "GZSZ"-Kiez für die Dreharbeiten im Sommer 2020 rund drei Monate lang. Im Rahmen ihrer Rückkehr wurde in "GZSZ" die grobe Geschichte von "Sunny" erzählt, sodass die Fans der Daily auf dem aktuellen Stand waren. Die Ereignisse in München spielten danach in der Serie aber keine wesentliche Rolle mehr.