Weiter nicht in Fahrt kommen will ein vor dreieinhalb Jahren erstmals angekündigtes TV-Projekt von Produzent Oliver Berben für die ARD. Ein Zweiteiler über das Leben von Entertainer Harald Juhnke sollte es werden, doch das Projekt steht schon seit zwei Jahren still. Im Jahr 2019 ging durch die Presse, dass der zuständige rbb innerhalb der ARD-Familie nach einem Partner suche, um die Arbeiten finanzieren zu können. Über zwei Jahre später erklärt der Sender in "BamS", dass "Der Entertainer" auf unbestimmte Zeit verschoben sei. Es habe ein Drehbuch gegeben, das "uns gut gefallen hat", jedoch habe dieses den finanziellen Rahmen weit überschritten.

"Maßlos enttäuscht" sei Peter Wolf, der nicht nur Juhnkes langjähriger Manager war, sondern auch als Ideengeber zum Film bezeichnet wird. Juhnke sei, so sein Manager, über Jahrzehnte einer der größten Stars der ARD gewesen. "Es ist eine Schande, dass der Sender eine Würdigung von Harald Juhnke nicht realisiert." Dabei ist genau das – wie schon 2019 formuliert – gar nicht gänzlich ausgeschlossen. Beim rbb hält man sich die Möglichkeit offen, das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt noch in die Tat umzusetzen.

Ob dann weiterhin die Constantin und somit Oliver Berben mit an Bord ist, ist unklar. Die Zeitung berichtet, weitere namhafte Produktionsfirmen seien an Juhnkes Familie herangetreten und hätten Interesse an dem Stoff bekundet. Im Jahr 2023 hätte Juhnke sein 75. Bühnenjubiläum gefeiert – eventuell ist dies ein Anlass, um einen neuen Anlauf zu starten.