Nach Annalena Baerbock bekommt nun auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sein Interview bei ProSieben. Wie der Privatsender jetzt angekündigt hat, soll die Sondersendung "ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview" am Mittwoch, den 12. Mai um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Mit Blick auf die Moderation kommt es jedoch zu einer Veränderung: Anstelle von Thilo Mischke und Katrin Bauerfeind werden diesmal Linda Zervakis und Louis Klamroth die Fragen stellen. Für Zervakis ist es nach ihrem Abschied von der "Tagesschau" der erste Einsatz für ProSieben. Auch Klamroth gibt seinen Einstand für den Privatsender, nachdem er sich in den vergangenen Jahren mit seiner inzwischen beendeten ntv-Talkshow einen Namen gemacht hat.

Für die Produktion der Live-Sendung wird übrigens Klamroths Firma K2H in Zusammenarbeit mit Florida TV verantwortlich zeichnen. In dieser Konstellation war bereits das Baerbock-Interview entstanden. Dieses hatte vor zwei Wochen für Aufsehen gesorgt - nicht zuletzt weil es recht unkonventionell daherkam. Für Kritik sorgte die Tatsache, dass Bauerfeind und Mischke ihrem Gast am Ende applaudierten. Dass sie in der kommenden Woche nicht dabei sein werden, hat damit jedoch nichts zu tun, wie der Sender auf Nachfrage versichert. "Thilo Mischke ist auf Recherchereise in Mexiko. Katrin Bauerfeind produziert gerade neue Folgen von 'Wer stiehlt mir die Show?'", so ProSieben-Sprecher Christoph Körfer zu DWDL.de. "Beide können in Zukunft weiter genauso politische Interviews auf ProSieben führen wie Linda Zervakis, Louis Klamroth, Matthias Opdenhövel und Stefan Gödde."

Etwas mehr als eine Million Zuschauer hatten das Interview mit Annalena Baerbock gesehen, über die gesamte Sendung hinweg kamen rund 2,7 Millionen Menschen mit der Sendung in Kontakt. Diese Zahl zeige, dass die Marke ProSieben die Kraft, habe mit politischen Themen junge Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen, so Senderchef Daniel Rosemann. "Diesen Weg setzen wir mit dem Kandidaten-Interview mit Olaf Scholz fort. ProSieben wird vor der Bundestagswahl neben klassischen Interviews weiter politische Themen besetzen, die den Menschen unter den Nägeln brennen – so wie es Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ProSieben mit der Pflege-Dokumentation #nichtselbstverständlich gelungen ist."

Auch mit der Union befindet sich ProSieben bereits in Gesprächen über einen möglichen Auftritt von Armin Laschet, wie der Sender auf Nachfrage erklärte. Ob ein Interview mit dem Unions-Kanzlerkandidaten zustande kommen wird, ist aber noch nicht klar. Sicher ist dagegen, dass ProSieben auch beim Interview mit Olaf Scholz wieder auf Gebärdensprache für schwerhörige und gehörlose Zuschauer setzen wird.