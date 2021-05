am 06.05.2021 - 09:30 Uhr

Gerade erst hat das ZDF angekündigt, das "Sportstudio" zur neuen Dachmarke seiner Sport-Berichterstattung zu machen, da hat der Mainzer Sender einen neuen TikTok-Kanal des "Sportstudios" an den Start gebracht. Für die Umsetzung holt sich das ZDF die Expertise von Divimove ins Haus. Der Zusammenarbeit ging ein Agenturpitch voraus, den die RTL-Tochter letztlich für sich entscheiden konnte.

© ZDF

In TikTok sehe man die Chance, vor allem junge Nutzerinnen und Nutzer "mit aktuellen und hintergründigen Sport-Inhalten zu erreichen und so die Marke sportstudio in einer neuen Zielgruppe zu präsentieren", sagt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. "Das Sportjahr 2021 mit der bevorstehenden UEFA Euro und den Olympischen Sommerspielen ist der ideale Zeitpunkt für dieses Experiment."

Fabian Swidrak, Head of Social Media der ZDF-Sportredaktion: "Wir wollen mutig sein, regelmäßig Neues ausprobieren und zeigen, dass die journalistischen Inhalte, für die unsere Marke steht, sich mit dem Spielerischen und der Kurzweiligkeit von TikTok vereinen lassen. Dafür haben wir zwei tolle Hosts gefunden, die zu unserem Markenkern passen und selbst aus der jungen Zielgruppe kommen."