Bereits vor einigen Wochen hat TVNow angekündigt, dass Dominique Devenport und Jannik Schümann die Hauptrollen in der neuen Serie "Sisi" spielen werden. Zum jetzt erfolgten Drehstart hat man auch die anderen Schauspieler bekanntgegeben. Die Rolle der Erzherzogin Sophie, der Mutter von Franz, übernimmt Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch ("Bad Banks"). Außerdem Teil des Hauptcasts sind Tanja Schleiff, Paula Kober, Julia Stemberger, David Korbmann, Pauline Rénevier, Yasmani Stambader, Giovanni Funiati und Marcus Grüsser.

"Ein Mädchentraum ist für mich in Erfüllung gegangen. Es ist eine tolle Herausforderung und auch eine Ehre, die Erzherzogin Sophie in der neuen Sisi-Serien-Verfilmung darstellen zu dürfen. Sie war das politische Mastermind hinter ihrem Sohn und wurde oft die 'heimliche Kaiserin' genannt", sagt Désirée Nosbusch. Die Dreharbeiten für die sechs Folgen sind nun gestartet, diese finden noch bis August in Deutschland, Österreich, Lettland, Litauen und Budapest statt.

Aber auch hinter den Kulissen hat TVNow Verstärkung erhalten. So ist der ORF als Koproduktionspartner beim Projekt eingestiegen. Das macht für den öffentlich-rechtlichen Sender durchaus Sinn, ist Sisi in Österreich doch nach wie vor eine sehr zugkräftige Marke. Und auch außerhalb des deutschsprachigen Raums wird die Serie zu sehen sein. Beta Film verkaufte "Sisi" bereits vor Beginn der Dreharbeiten nach Frankreich, wo die Serie bei TF1 zu sehen sein wird.

In der Serie soll die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit erzählt werden. Auf der einen Seite Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, die als "schönste Frau Europas" bekannt war, sich den starren höfischen Gepflogenheiten widersetzte und die Macht ihrer äußeren Erscheinung für sich und ihre Ideale zu nutzen wusste. Auf der anderen Seite Franz Joseph I., der die Last der Krone in persönliche und politische Härte übertrug und in Sisi eine ungewöhnliche Verbündete fand. Produziert wird "Sisi" von Story House, Kooperationsspartner ist die österreichische Satel Film. Regie führt Sven Bohse, die Drehbücher schrieben Elena Hell und Robert Krause. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich.